إيدو موسيس يعلق لمصراوي على أنباء وجود "توأمه" بغزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

نفى إيدو موسيس مهاجم غزل المحلة ما تردد بشأن وجود "توأمه" في الفريق بدلا منه كما تردد.

وقال موسيس في تصريحات ليلا كورة "تتحدثون الآن لإيدو موسيس لاعب غزل المحلة".

وعن ما اثير حول تواجد توأمه بالفريق رد منفعلا "هذا ليس له أساس من الصحة، لا أريد مثل تلك الاستفسارات مرة أخرى".

وكان خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة قد صرح في وقت سابق ونفى ما تردد حول تعاقدهم مع توأم موسيس وليس لاعب المقاصة السابق.

وأكد مدرب غزل المحلة أنه تم إحالة موسيس للتحقيق بسبب ما بدر منه تجاه زملاءه بالفريق.