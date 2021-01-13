لحظة بلحظة.. مصر 18- 11 تشيلي.. افتتاح مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال، في تمام السابعة مساءً في الصالة المغطاة باستاد القاهرة بين المنتخب الوطني ونظيره تشيلي.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع كل من: منتخب السويد - منتخب تشيلي - منتخب مقدونيا الشمالية.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة فور بدايتها:

الدقيقة 2: علي زين يرسل كرة ليحيى الدرع الذي سجل الهدف الأول ثم عادل تشيلي النتيجة في الدقيقة ذاتها قبل أن يتقدم المنتخب الوطني بهدف ثاني في الدقيقة ذاتها عن طريق يحيى الدرع.