اتحاد الكرة لمصراوي: لن يتم إلغاء رابيد تيست لكن نريد الدعم وطلبنا لقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

كشف مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اختبارات رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا تكلفهم 6 مليون جنيه إسبوعيًا رغم عدم دقتها، موضحًا أنهم طلبوا دعم من وزار الشباب والرياضة.

وقال المصدر في تصريحاته ليلا كورة أن تكلف اختبارات رابيد تيست تصل إلى 6 مليون جنيه في الأسبوع الواحد بالرغم من أن النتائج غير دقيقة.

وتابع: "خاطبنا وزارة الرياضة ليتحملوا جزء من تكلفة اختباراة رابيد تيست."

وأضاف: "أرسلنا خطاب مساء بالأمس الثلاثاء لطلب لقاحات لكل القطاعات بالإضافة إلى الحكام والبراعم بالأقسام حتى من الأول حتى الثالث وسيتم تحمل جزء من التكلفة، وستقوم وزارة الرياضة بمخاطبة وزارة الصحة."

واختتم قائلًا: "بالفعل خاطبنا وزارة الرياضة لتحمل جزء من تكلفة رابيد تيست لكن لم يتم إلغاء التكلفة ولن نعود إلى إجراء المسحات."