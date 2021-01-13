الرئيس السيسي يفتتح مونديال اليد.. ويؤكد: سنتجاوز المحنة أكثر تماسكاً وتكاملاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بطولة العالم لكرة اليد "مصر ٢٠٢١"، وحرص على توجيه عدد من الرسائل للعالم من خلال كلمته.

وتنطلق بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، وتستمر حتى 31 من يناير الجاري، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال رئيس الجمهورية خلال كلمته "اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعاً، ضيوفاً كراماً على أرض مصر الكنانة في أكبر تجمع رياضي يشهده العالم حالياً".

وتابع "في رسالة نؤكد من خلالها، بكم ومعكم، أن العالم أصبح قادراً على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا".

وشدد "وأننا سوف نتجاوز تلك المحنة بإذن الله أكثر تماسكاً وتكاملاً في مواجهة مختلف التحديات، وأكثر تفهماً لقيمة الحياة والتعايش السلمي والآمن بين الشعوب".

واختتم "بسم الله وعلى بركة الله، نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال الـ٢٧ بجمهورية مصر العربية".