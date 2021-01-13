الزمالك لمصراوي: سانت إيتيان لم يرد على شروطنا بشأن مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أنه لم يتم الرد عليهم من جانب مسؤولي نادي سانت إيتيان الفرنسي بشأن صفقة مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

ويعد سانت إيتيان الفرنسي أبرز المهتمين بالتعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الجارية، وصرح اللاعب بأنه يريد التواجد بالدوري الفرنسي والرحيل عن الزمالك.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365": "لم يصل لنا أي رد بعد من جانب مسؤولي سانت إيتيان على شروطنا بشأن بيع مصطفى محمد".

وتابع: "سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن ملف مصطفى محمد خلال أيام".

واختتم: "مصطفى محمد مستمر معنا بشكل طبيعي".

جدير بالذكر أن مصطفى محمد يغيب عن مباريات الزمالك في الفترة الأخيرة حتى يتم حسم ملف احترافه بشكل نهائي.