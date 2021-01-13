حسن مصطفى: اخترنا السيناريو الأصعب وهو تنظيم بطولة العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إن مصر اختارت السيناريو الأصعب خلال تلك الفترة بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد.

وتستضيف مصر بطولة العالم خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير، رقم 27 في التاريخ.

وقال مصطفى في افتتاح بطولة العالم على صالة ستاد القاهرة: "كافة الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها، وأنا على يقين بأنه سيتم الحد من أي مخاطر تؤثر على البطولة".

وأثار تفشي فيروس كورونا مخاوف من إقامة تلك البطولة، خاصة في ظل تأجيل عدد من البطولات أبرزها دورة الألعاب الأوليمبية.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي لليد: "مصر تمثل الضوء لهذه البطولة، والتنظيم العالمي، وسنبعث برسالة نجاح للعالم من تلك البطولة".

وأكمل: "خلال تواجدي رئيسا لاتحاد اليد 20 عاما وشهرين، نُظمت المئات من بطولات العالم، ولكن لو كنا ذهبنا لأي مكان في العالم لما تحقق ما تم إنجازه في مصر لتنظيم تلك البطولة".

واختتم: "ستكون بطولة تاريخية لان كافة الاتحادات الدولية أوقفت نشاطاتها، وبالتالي الضوء سيسلط على مصر في تنظيم البطولة".