الرئيس السيسي وحسن مصطفى يشهدان حفل افتتاح مونديال اليد (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل افتتاح مونديال كرة اليد، الذي تنطلق فعالياته من مصر اليوم الأربعاء، بحضور عدد من المسؤولين والقائمين على الرياضة واللعبة في مصر وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى.

الرئيس السيسي: العالم أصبح قادراً على التعايش مع واقع كورونا

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بحفل افتتاح مونديال اليد: "العالم أصبح قادرًا على التعايش في ظل الواقع الذي فرضته كورونا، إن شاء الله سنتجاوز هذه المحنة أكثر تماسكاً وتكاملاً في مواجهة التحديات وأكثر تفهمًا لقيمة الحياة والتعايش السلمي والآمن".

حسن مصطفى: اخترنا السيناريو الأصعب بتنظيم البطولة

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، خلال كلمته بحفل افتتاح مونديال اليد: "اخترنا السيناريو الأصعب وهو تنظيم هذه البطولة، كافة الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها، وأنا على يقين بأنه سيتم الحد من أي مخاطر تؤثر على البطولة، مصر تمثل الضوء لهذه البطولة والتنظيم العالمي، وسنبعث برسالة نجاح للعالم من تلك البطولة".

وتابع حسن مصطفى: "نظمت المئات من بطولات العالم، وأنا رئيس الاتحاد الدولي منذ 20 عاما وشهرين، ولكن لو كنا ذهبنا لأي مكان في العالم لما تحقق ما تم إنجازه في مصر لتنظيم تلك البطولة، ستكون بطولة تاريخية؛ لأن كافة الاتحادات الدولية أوقفت نشاطاتها، وبالتالي الضوء سيسلط على مصر في تنظيم البطولة".

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة مع منتخب تشيلي لكرة اليد في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال، في تمام السابعة مساءً في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع منتخبات كل من: "السويد- تشيلي- ومقدونيا الشمالية".

وشهد الحفل أداء الفنان تامر حسني ومروان موسى أغنية الافتتاح.