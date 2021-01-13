مدرب المحلة يكشف لمصراوي أزمة إيدو موسيس وحكاية توأمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة أن إيدو موسيس تم إحالته للتحقيق، مشيراً الى أنه من الناحية الفنية لا يحتاج لخدماته لكن الأمر يعود في النهاية للإدارة.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى أن اللاعب الذي يتواجد في غزل المحلة هو توأم إيدو موسيس وليس اللاعب نفسه.

وقال خالد عيد في تصريحات لـ"الخليج 365" "لقد تعاقدنا مع اللاعب من نادي كبير وهو المقاصة، ولا صحة لما تم تداوله أننا تعاقدنا مع توأمه، هذا غير صحيح".

وأضاف "تم إحالة إيدو موسيس للتحقيق، لقد تشاجر مع زملائه بالفريق ويتهمهم بالعنصرية".

وواصل "اللاعب ادعى الإصابة في وقت سابق لحين الحصول على مستحقاته، معترض على اللائحة الداخلية للفريق".

وصرح "هو معترض أيضاً على نسبة الضرائب المتعلقة بعقود اللاعبين الأجانب، دائم اختلاق المشاكل".

واختتم "من الناحية الفنية لا احتاج لخدماته، لا أمانع رحيله، لكن القرار في النهاية لمجلس الإدارة بعد التحقيق مع اللاعب في الوقائع التي نسبت له".

الجدير بالذكر أن غزل المحلة يحتل المركز الـ١٤ بترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦ نقاط.