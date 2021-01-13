ميسي يقترب من عدم المشاركة مع برشلونة في نصف نهائي سوبر إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني من عدم المشاركة مع فريقه في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال سوسيداد والمقرر

إقامتها غداً الخميس.

وأشارت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء، أن ميسي تجددت لديه بعض الآلام العضلية وهو الأمر الذي

دفع بالهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني لعدم إشراكه في المران الصباحي لبرشلونة اليوم.

ويسعى كومان إلى الحفاظ على النجم الأرجنتيني للمباراة النهائية للبطولة حال تمكن الفريق الكتالوني من تجاوز عقبة ريال سوسيداد.