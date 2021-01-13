وردة أساسياً مع باوك و كوكا علي مقاعد بدلاء أولمبياكوس بالدورى اليونانى

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن بابلو جارسيا، المدير الفني لنادي باوك، عن تشكيل فريقه لمواجهة أولمبياكس ، مساء اليوم الاربعاء في مبارة مؤجلة من الجولة السادسة من الدورى اليوناني .
وجاء تشكيل باوك الذي ضمن لاعبنا المصرى عمرو وردةكالتالي:-
حراسة المرمى: ألكسندروس.
خط الدفاع: ديميتروس، خوسيه أنخيل، انجي، فيرينها.
خط الوسط: ستيفان، عمر القدوري، توماس، عمرو وردة، أندريا زيفكوفيتش.
خط الهجوم: مايكل
كما جاء تشكيل أولمبايكوس الذي ضمنأحمد حسن كوكا علي مقاعد البدلاء كالتالى:-
حراسة المرمى: خوسيه سا.
خط الدفاع: رافينيا، سيميدو، با، أوليج.
خط الوسط: يان، مادي كامارا، ماريوس، كوستاس، فالبوينا.
خط الهجوم: يوسف العربي.
ومن المقرر أن يبدأ لقاء باوك و أولمبياكوس فس تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدورى اليوناني .