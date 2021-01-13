وردة أساسياً مع باوك و كوكا علي مقاعد بدلاء أولمبياكوس بالدورى اليونانى

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن بابلو جارسيا، المدير الفني لنادي باوك، عن تشكيل فريقه لمواجهة أولمبياكس ، مساء اليوم الاربعاء في مبارة مؤجلة من الجولة السادسة من الدورى اليوناني .

وجاء تشكيل باوك الذي ضمن لاعبنا المصرى عمرو وردة

كالتالي:-

حراسة المرمى: ألكسندروس.

خط الدفاع: ديميتروس، خوسيه أنخيل، انجي، فيرينها.

خط الوسط: ستيفان، عمر القدوري، توماس، عمرو وردة، أندريا زيفكوفيتش.

خط الهجوم: مايكل

كما جاء تشكيل أولمبايكوس الذي ضمن

أحمد حسن كوكا علي مقاعد البدلاء كالتالى:-

حراسة المرمى: خوسيه سا.

خط الدفاع: رافينيا، سيميدو، با، أوليج.

خط الوسط: يان، مادي كامارا، ماريوس، كوستاس، فالبوينا.

خط الهجوم: يوسف العربي.

ومن المقرر أن يبدأ لقاء باوك و أولمبياكوس فس تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدورى اليوناني .