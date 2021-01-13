مانشستر يونايتد يعلن رحيل لاعبه إلي بايرن ليفركوزن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عن رحيل لاعبه فوسو مينساه عن صفوف الفريق، لينضم إلي بايرن ليفركوزن الألماني.

ونشر مانشستر يونايتد تغريده عبر صفحته

الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى تويتر معلنا رحيل مينساه عن صفوفه، متمنيا له التوفيق فيما هو قادم.

كما أعلن فريق بايرن ليفركوزن عبر موقعة الرسمي، التعاقد مع اللاعب فوسو مينساه مدافع الريدز، بعقد يمتد حتي 2024.

ولم يشارك مينساه الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد مع الفريق كأساسيا، خاصة بعد انضمام آرون بيساكا في الصيف قبل الماضي