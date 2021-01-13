مصطفى: لو ذهبنا إلى أي مكان لما حصلنا على ما وجدناه في مصر.. ستكون بطولة تاريخية

ياسر رشاد - القاهرة - رحب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بضيوف مصر في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

وقال مصطفى في مطلع حفل افتتاح مصر 2021: "مرحبا بكم في مصر لنحتفل بافتتاح بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، نرحب بكم ونشكركم".

وشدد "نعتذر لكل أهلنا في

مصر لأننا سنلعب بدون جمهور. لم يكن يمكننا التأجيل لأننا لا نعرف متى سيتوقف فيروس كورونا

الإلغاء كان سيكون له نتيجة سلبية على عائلة كرة اليد". وأردف "السيناريو الصعب كان الإلغاء، أتمنى أن يكون هذا الحدث هو الضوء في نهاية

النفق المظلم".

ووجه مصطفى الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث قال: "بدون أي مجاملة أنا رئيس لاتحاد دولي منذ 20 عام وشهرين، مئات من بطولة العالم، لو ذهبنا إلى أي مكان في أوروبا أو أمريكا لم نكن لنحصل على ما حصلنا عليه في مصر".

وأتم "جزيل الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكل الوزراء المعنيين، متأكد أنها ستكون بطولة تاريخية، كل العالم ينتظرنا".