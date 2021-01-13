حمادة النقيب: حراسة مرمى منتخب اليد سيكون لها الكلمة العليا في المباريات

ياسر رشاد - القاهرة - قال حمادة النقيب نجم المنتخب الوطني السابق لكرة اليد وحارس المرمى، أن مهمة حراسة مرمى المنتخب سيكون لها الكلمة العليا فنيا للمنتخب خلال المباريات.



وأضاف في تصريحات إعلامية حارس المرمى نصف فريق

كرة اليد وعليه المهمة الأكبر وأتوقع ظهور حراسة مرمى المنتخب بشكل مميز خلال مباراة تشيلي، رغم أن الأخير ليس بالمنتخب القوى مقارنة بالمستوى الفني لباقي المجموعة.

ويلتقي المنتخب الوطني بعد قليل في تمام السابعة مساءًا أمام تشيلي في أول مواجهات البطولة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل فعاليات البطولة من ستاد القاهرة الدولي بتواجد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.