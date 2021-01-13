العطار: تنظيم مونديال اليد الفترة الحالية مصدر فخر للمصريين

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد العطار نجم المنتخب الوطني السابق لكرة اليد أن تنظيم مصر لفعاليات بطولة كأس العالم خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير الجاري بمثابة مصدر فخر لكل المصريين.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية تنظيم

مصر حدث استثنائي في ذلك التوقيت وتحدي لكافة أطراف الدولة مبديًا ثقته أيضا في قدرة مصر على الخروج بهذا المحفل بشكل يبهر العالم خصوصًا وأن البطولة تقام للمرة الأولى بمشاركة ٣٢ منتخبًا.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل فعاليات البطولة بصفة رسمية من ستاد القاهرة الدولي بتواجد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد.

وتنطلق مواجهة المنتخب الوطني ونظيره تشيلي في أولى المواجهات بمونديال اليد بعد قليل.