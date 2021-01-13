الامارات | بعد صورة الخطيب.. ميدو يتغزل بالأهلي "مثل ليفربول"!

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صورة الخطيب.. ميدو يتغزل بالأهلي "مثل ليفربول"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغزّل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" بغريمه الأهلي، وشبّهه بفريق ليفربول الإنجليزي في طريقة لعبه بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم خصوصاً بعد الفوز العريض على الإنتاج الحربي 4-1، الثلاثاء، في الجولة السابعة.

ونقلت مواقع مصرية ومنها "بطولات" تصريحات لميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" على قناة "النهار" المصرية الأربعاء: "إن فريق النادي الأهلي مع المدير الفني بيتسو موسيماني أصبح مثل ليفربول الإنجليزي".

وأضاف ميدو: "أهلي موسيماني يتدرج بالكرة من الخلف، وسريع في الضغط المرتد، الفريق أصبح مثل ليفربول، قبل إحراز حسين الشحات الهدف الثاني كانت الكرة في حوزة لاعبي الانتاج، وتحرك 4 أو 5 لاعبين من الأهلي بضغط قوي ونجحوا في قطع الكرة، هذه بصمة موسيماني التي لم نرها مع المدرب السابق رينيه فايلر".

وتابع: "أوجه تحية كبيرة إلى وليد سليمان لأنه لاعب كبير بتحركاته والتزامه، سواء أساسيا او احتياطيا، ويعلم دوره بشكل جيد داخل الفريق".

ويعتبر ميدو أحد أكثر الشخصيات الزملكاوية جدلاً في الساحة الرياضية المصرية خصوصاً بعد موجة الغضب الجماهيري عليه بسبب نشره صوراً له مع رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب في رحلة بحرية في الوقت الذي تزامن مع حل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتسمية لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news