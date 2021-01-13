الامارات | برشلونة يتحايل على ميسي بالتعاقد مع أقرب أصدقاءه

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتحايل على ميسي بالتعاقد مع أقرب أصدقاءه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن خطة برشلونة الإسباني لضم النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف صناعة ثنائي هجومي قوي يجمعه مع مواطنه وأقرب أصدقاءه الأسطورة ليونيل ميسي خلال الموسم المقبل، مشيرة إلى أن النادي يفكر في إيجاد حيلة تمهد للإبقاء ميسي في صفوف البارسا حتى موعد اعتزاله.

وقالت الصحيفة إن أغويرو دخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع السيتي، مما يمكنه من التفاوض للانتقال إلى أي نادٍ جديد في وقت يرغب فيه مدرب برشلونة رونالد كومان في التعاقد مع النجم الأرجنتيني، وإعادة لاعب أتلتيكو مدريد السابق إلى الدوري الإسباني".

وكان برشلونة قد استغنى عن خدمات الأوروغوياني لويس سواريز مطلع الموسم الحالي مما شكل فراغاً كبيراً في الهجوم خصوصاً في ظل تذبذب مستوى الفرنسي أنطوان غريزمان والدنماركي مارتن برايثوايت وإصابة أنسو فاني.

وكان أغويرو قد حقق نجاحات كبيرة مع "السيتيزن" وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات، ولكن الإصابة منعته من اللعب كثيراً في صفوف المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي بدوره يأمل الاستفادة من خدماته في المباريات المقبلة.

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