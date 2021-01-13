شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يسري في افتتاح مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص حسن يسري نجم كرة اليد، على حضور حفل افتتاح المونديال والتواجد داخل المدرجات لمتابعة اولى مواجهات المنتخب الوطني لليد أمام تشيلي، وأكد أن المنتخب الوطني يضم عددا كبيرا من العناصر المميزة التي يمكنها من تحقيق إنجاز بالبطولة.

وأقيم اليوم الأربعاء، حفل افتتاح بطولة كأس العالم في نسختها الـ27 التاريخية، بمشاركة 32 منتخبًا، والتي تنظمها مصر في الفترة من 13 يناير حتى يوم 31 من الشهر الجاري.

وتنطلق البطولة اليوم الأربعاء، بمواجهة المنتخب المصري لنظيره التشيلي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، وقناة البث الأرضي تايم سبورتس.