شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مونديال اليد «مصر 2021» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، في نسختها الـ 27 التاريخية، بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة، والتي تنظمها مصر في الفترة من 13 يناير حتى يوم 31 من الشهر الجاري.

وتنطلق البطولة اليوم الأربعاء، بمواجهة المنتخب المصري لنظيره التشيلي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، وقناة البث الأرضي تايم سبورتس.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن تنظيم بطولة كأس لكرة اليد في مصر رسالة تعايش مع جائحة كورونا.

وأوضح أن العالم أصبح قادرا على التعايش مع الوضع الجديد الذي فرضته جائحة فيروس كورونا، وقادرًا على تخطى الأزمات.