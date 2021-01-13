شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتتاح مونديال اليد يبهر الجاليات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عدد من الجاليات والجنسيات المختلفة التي تواجدت خلال حفل افتتاح مونديال اليد الذي تستضيفه مصر بحضور 32 دولة أوروبية وأفريقية وعربية ومن كافة دول العالم، انبهارهم بتنظيم الحفل والفقرات التي تضمنته، وتفاعل الحضور مع أغنية الحفل التي قام بغنائها المطرب تامر حسني.

وأقيمت اليوم الأربعاء، حفل افتتاح بطولة كأس العالم في نسختها الـ27 التاريخية، بمشاركة 32 منتخبًا، والتي تنظمها مصر في الفترة من 13 يناير حتى يوم 31 من الشهر الجاري.

وتنطلق البطولة اليوم الأربعاء، بمواجهة المنتخب المصري لنظيره التشيلي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، وقناة البث الأرضي تايم سبورتس.