شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتمسك بنجمه ويرفع عرض التجديد لـ 4 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن ميلان رفع عرضه لتجديد عقد نجمه التركي هاكان كالهانجولو، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم كالهانجولو، بمغادرة ميلان في نهاية هذا الموسم، في ظل اهتمام ناديي مانشستر يونايتد ويوفنتوس، إلى أن تألقه بشكل ملحوظ تحت قيادة ستيفانو بيولي، دفع مسؤولي الروسونيري للتمسك به.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن ميلان قدم عرضا بقمية 4 ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مكافأة كل عام، من أجل إقناع كالهانجولو بالتجديد، وأوضحت الصحيفة، أن ممثلي كالهانجولو سوف يلتقوا بمسؤولي ميلان، اليوم الأربعاء، لاستئناف المفاوضات.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن كالهانجولو قد اشترط الحصول على 6 ملايين يورو في الموسم من أجل التجديد.