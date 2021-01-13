شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا: لدى ميزة فى انتخابات برشلونة بسبب علاقتى بـ «ميسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق خوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، على وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي في النادي، وإمكانية رحيله في الصيف.

وقال لابورتا في تصريحات إعلامية، «لا أفكر في إمكانية أن يكون لميسي قرار آخر غير الاستمرار، أعرف أنه يشعر بالراحة في برشلونة، ويريد البقاء، أعتقد أن لدي ميزة نسبية على باقي المرشحين الآخرين، بسبب العلاقة التي تربطني بميسي، إنه يعلم أن كل ما قلته قد أوفيت به، وهو يريد العودة لتحقيق الانتصارات والبطولات مرة آخرى، أهم شيء بالنسبة له ليس المال، وأنا لدي القدرة على تقديم عقدا جديدا يشعره بالراحة، لقد حققت العديد من النجاحات في ولايتي السابقة، فأنا فخور جدا بالاحتفاظ بميسي على الرغم من العروض المذهلة التي قدمت لنا».

وأضاف، «كان هناك عرض من إنتر ميلان لميسي بقيمة أعلى من الشرط الجزائي في عقده وقتها، وهو ما كان سيضعف أي رئيس آخر، إلا أننا رفضنا التفريط فيه».

وبسؤاله عن تشافي هيرنانديز، قال، «يوما ما سيكون مدربا لبرشلونة، لكن في مشروعي لم أقل أسماء، لا أعتقد أنه شيء يناسب الكيان».

وعن إمكانية عودة نيمار، قال، «سبق وقلت إنني لن أتحدث عن أسماء خلال حملتي الانتخابية، الحديث عن لاعب يجعل سعره يرتفع، ولن أدخل هذه اللعبة».