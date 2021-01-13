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ليفاندوفسكى: أتوقع حصول كيميتش على لقب «الأفضل» مستقبلًا

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنبأ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بتتويج أحد زملائه في بايرن ميونخ، بلقب أفضل لاعب في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.

وخلال مقابلة مع صحيفة «سبورت بيلد»، سئل ليفاندوفسكي عن رأيه فيمن يتوقع له السير على خطى ماتيوس، فأجاب «من بين اللاعبين الشباب، أختار جوشوا كيميتش».

وأضاف، «أثق في جوشوا، رغم أن هناك الكثير من المواهب الشابة في ألمانيا، وأتمنى لهم التتويج بمثل هذه الجوائز يوما ما».

ويبدو أن المهاجم البولندي المخضرم يريد الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي، حيث بدأ الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة عبر تسجيل 20 هدفا في البوندسليجا خلال 15 جولة فقط.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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