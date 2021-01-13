شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من ضم مدافع مانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، عن انفراجة جديدة في مفاوضات صفقة انتقال إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، إلى برشلونة، في يناير الجاري.

وحاول برشلونة ضم جارسيا الصيف الماضي، إلا أن مغالاة مانشستر سيتي المادية، وقفت أمام إتمام الصفقة.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، على ضم جارسيا الشهر الجاري، بعد أن خفض النادي الإنجليزي من مطالبه المالية.

وكان مانشستر سيتي قد اشترط الحصول على 10 ملايين يورو ومثلها كمتغيرات في الصيف الماضي، قبل أن يخفض الرقم إلى النصف، وذلك قبل 6 أشهر من نهاية عقد جارسيا، ووافق مانشستر سيتي على مبلغ 5 ملايين يورو ومثلهما كمتغيرات، بالإضافة إلى موافقته على تقاضي المبلغ الأساسي في العام المقبل، في ظل الأزمة التي يعاني منها برشلونة.

ومع ذلك، سيضطر برشلونة للانتظار حتى الأسبوع الأخير من يناير الجاري، لحين قدوم رئيس جديد، وحسم الصفقة مع مانشستر سيتي.