شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يفوز على الجونة بخماسية في دوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الاهلى، مواليد ١٩٩٩، على ضيفه الجونة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الأولى من دوري الجمهورية للشباب.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ١٩ نقطة، جمعها من الفوز في ٨ مباريات والتعادل في مباراة وهزيمة واحدة، حيث فاز على غزل المحلة ٣-١، وعلى الإنتاج الحربي ٣- صفر، وخسر من إنبي صفر -٢، وفاز على الجونة ٤- صفر، وعلى غزل المحلة ٣- صفر، وتعادل مع الإنتاج الحربي ١-١، وفاز على إنبي ٤-٢، وفاز على الجونة ٥-١، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.

سيطر فريق الشباب على مجريات المباراة منذ البداية، وافتتح محمد نصير التسجيل للأهلي في الدقيقة السادسة بعد مراوغة رائعة لمدافع الجونة، وأضاف زياد طارق الهدف الثاني في الدقيقة ١٢، بعد خطأ من دفاع الجونة ليسدد الكرة في المرمى الخالي من حارسه.

في الشوط الثاني استمرت انتفاضة الأهلي الهجومية في الشوط الثاني وفرض الفريق سيطرته على الكرة، ليسجل الأهلي الهدف الثالث عن طريق محمد حسام «ميدو» من رأسية رائعة داخل منطقة الجزاء، وسجل مصطفى فوزي الهدفين الرابع والخامس للأهلي.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق الجونة ليسجل رضا السيد الهدف الوحيد لفريقه.

وشارك محمد أحمد «بيسو» بدلًا من محمد نصير، ووليد مصطفى بدلًا من حسون محمد، وطه محمود بدلاً من أحمد السيد، وأحمد الشامي بدلاً من مصطفى فوزي، وعبدالرحمن علاء «سنجاب» بدلًا من إبراهيم السيد.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وحسن فاضل «طبيب البراعم وقائم بمهمة طبيب الفريق بشكل مؤقت»، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائي التدليك.