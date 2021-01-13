شباب الأهلي يفوز على الجونة بخماسية في دوري الجمهورية

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يفوز على الجونة بخماسية في دوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الاهلى، مواليد ١٩٩٩، على ضيفه الجونة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الأولى من دوري الجمهورية للشباب.
بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ١٩ نقطة، جمعها من الفوز في ٨ مباريات والتعادل في مباراة وهزيمة واحدة، حيث فاز على غزل المحلة ٣-١، وعلى الإنتاج الحربي ٣- صفر، وخسر من إنبي صفر -٢، وفاز على الجونة ٤- صفر، وعلى غزل المحلة ٣- صفر، وتعادل مع الإنتاج الحربي ١-١، وفاز على إنبي ٤-٢، وفاز على الجونة ٥-١، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.
سيطر فريق الشباب على مجريات المباراة منذ البداية، وافتتح محمد نصير التسجيل للأهلي في الدقيقة السادسة بعد مراوغة رائعة لمدافع الجونة، وأضاف زياد طارق الهدف الثاني في الدقيقة ١٢، بعد خطأ من دفاع الجونة ليسدد الكرة في المرمى الخالي من حارسه.
في الشوط الثاني استمرت انتفاضة الأهلي الهجومية في الشوط الثاني وفرض الفريق سيطرته على الكرة، ليسجل الأهلي الهدف الثالث عن طريق محمد حسام «ميدو» من رأسية رائعة داخل منطقة الجزاء، وسجل مصطفى فوزي الهدفين الرابع والخامس للأهلي.
وفي الدقائق الأخيرة من المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق الجونة ليسجل رضا السيد الهدف الوحيد لفريقه.
وشارك محمد أحمد «بيسو» بدلًا من محمد نصير، ووليد مصطفى بدلًا من حسون محمد، وطه محمود بدلاً من أحمد السيد، وأحمد الشامي بدلاً من مصطفى فوزي، وعبدالرحمن علاء «سنجاب» بدلًا من إبراهيم السيد.
ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وحسن فاضل «طبيب البراعم وقائم بمهمة طبيب الفريق بشكل مؤقت»، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائي التدليك.
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