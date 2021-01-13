شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعلن غياب نجمه عن مباراة الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بايرن ميونيخ حامل اللقب أن لاعب الوسط ليون جوريتسكا سيغيب عن مواجهة هولشتاين كيل في الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم بسبب إصابته خلال المران.

ويتطلع بايرن، الذي خسر للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم بتعثره 3-2 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت الماضي، إلى التعويض سريعا بالفوز وكذلك الخروج بشباك نظيفة لأول مرة في عشر مباريات.

وقال بايرن: «تعرض ليون جوريتسكا لكدمة في الساق ولن يكون بوسعه السفر مع الفريق إلى كيل»، وتوج بايرن بخمسة ألقاب في 2020 لكنه تأخر بهدف واحد على الأقل خلال آخر تسع مباريات متتالية في الدوري، ومع ذلك فإنه يتصدر المسابقة وبلغ دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي هولشتاين كيل ثالثا في دوري الدرجة الثانية.