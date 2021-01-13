شكرا لقرائتكم خبر عن رغم البطاقة الحمراء.. «دوناروما» يشارك أمام كاليارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان، عن مباراة الروسونيري المقبلة في كأس إيطاليا بسبب الإيقاف، وتلقى دوناروما البطاقة الحمراء أمام تورينو، رغم وجوده على مقاعد البدلاء، بسبب الاعتراض على أحد قرارات باولو فاليري، حكم المباراة.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن الإيقاف يتعلق بمباريات كأس إيطاليا فقط، ولن يؤثر على مشاركته أمام كالياري يوم الإثنين، وتغلب ميلان على تورينو بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتأهل للدور ربع النهائي.