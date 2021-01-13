شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يراقب بديل سانشو تمهيدا لرحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مجلة «فرانس فوتبول»، أن بوروسيا دورتموند استقر على بديل للاعبه الإنجليزي جادون سانشو، حال رحيله إلى مانشستر يونايتد، سواء في الشتاء الجاري أو في نهاية الموسم.

حيث بات سانشو قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، بعدما كان قاب قوسين أو ادنى من الإنتقال في الصيف الماضي، لولا الاختلاف على التفاصيل المادية للصفقة مع دورتمود.

وبحسب المجلة الفرنسية، فإن مسؤولي بوروسيا دورتموند استقروا على الفرنسي تانجي كوليبالي، لاعب شتوتجارت، للتعاقد معه حال رحيل سانشو، ويبلغ كوليبالي من العمر 19 عاما، ويلعب كجناح أيسر، حيث انضم إلى شتوتجارب في صيف 2019، قادما من شباب باريس سان جيرمان، في صفقة مجانية، وأضافت الصحيفة، أن بوروسيا دورتموند لن يقف أمام رحيل سانشو، حال وصول عرض مادي مناسب للنادي.