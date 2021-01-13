بدء حفل افتتاح مونديال اليد 2021

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب تشيلي، في افتتاح بطولة كأس العالم في نسختها الـ27 التاريخية، بمشاركة 32 منتخبًا، والتي تنظمها مصر في الفترة من 13 يناير حتى يوم 31 من الشهر الجاري.

وتقدم «بوابة أخبار اليوم» خدمة البث المباشر لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، الذي يقام في الساعة الخامسة مساءً، وسيشارك فيه المطرب تامر حسني، حيث يقدم الأغنية الرسمية للبطولة وسيظهر فيه أيضا شو كندي وكبار الشخصيات.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، وقناة البث الأرضي تايم سبورتس.

ويعتبر منتخب مصر لكرة اليد بطل أفريقيا وثامن العالم في النسخة الأخيرة من المونديال الأخير في ألمانيا والدنمارك للرجال، وثالث العالم في الشباب، وأبطال العالم في الناشئين، وهي المراكز والأرقام التي منحت الجمهور آمال عريضة في نتائج مشرفة خلال البطولة المقامة على أرض مصر.

وتسبب فيروس كورونا في إلغاء أكثر من 17 مباراة ودية دولية من المستوى الأول، ليقتصر برنامج إعداد منتخب مصر لكرة اليد على 4 مواجهات ودية دولية، بواقع مباراتين مع البحرين ومثلهما مع اليابان، فاز فيهم جميعا الفراعنة وحضر منهم المحترفين والقوة الضاربة لمنتخبنا آخر مباراتين فقط مع المنتخب الياباني.