بيان نادي الزمالك بشأن حقيقة هدم سور النادي

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا لكشف حقيقة قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بهدم سور النادي النهري.

وأكدت إدارة النادي في بيانها أنها اتفقت مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على «فك» السور بالتنسيق بين حي العجوزة، والإدارة الهندسية بالنادي، و أن كل ما أشيع عن دخول «بلدوزر» وهدم السور من قبل حي العجوزة غير صحيح بالمرة.

وشددت إدارة النادي على أنها قررت وبالاتفاق مع المحافظة إزالة أي مخالفات يتم رصدها عن طريق النادي نفسه، وأن الأمر ليس مرتبط بالزمالك على وجه الخصوص وإنما إجراء طبيعي وعام ضد أي منشأة مخالفة.

وينص القانون على عدم تجاوز ارتفاع أي سور على كورنيش النيل 90 سم، وذلك ليسمح للمواطن برؤية نهر النيل، وسبق وأن تم إنذار مسؤولي النادي السابقين أكثر من مرة بتصحيح الأعمال المخالفة.

وأضافت الإدارة أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وافق على التصالح وتخفيض الغرامات التي بلغت 7 ملايين جنيه إلى أدنى قيمة نتيجة مخالفة السور ومخالفات الكهرباء والماء، كما وعد اللجنة بإدخال المياه والكهرباء للنادي في أقرب وقت.