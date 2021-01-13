«إغراءات الخليج».. الأهلي يكشف حقيقية عرض الوحدة الإماراتي لحسين الشحات.. ويعلن موقفه.. واللاعب يطالب المارد الأحمر بالبت

الشارقة - اميمة ياسر - دخل نادي الوحدة الإماراتي في مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات حسين الشحات لاعب الفريق الأول، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، لتعزيز هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن نادي الوحدة دخل فى مفاوضات من أجل الحصول على كل من حسين الشحات نجم الأهلي، والمهاجم السورى عمر خربين، الذي رحل مؤخرًا عن فريق الهلال السعودي. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأضافت الصحيفة، أن الوحدة الإماراتي يسعى للحصول على خدمات الثنائي في الميركاتو الشتوى الجاري، من أجل تعزبز فريقه خلال الفترة المقبلة.

حسين الشحات

بدوره، طلب حسين الشحات جناح الأهلي من لجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح، البت في العرض الذي تلقاه اللاعب مؤخرا من نادي الوحدة الإماراتي لشرائه نهائيا، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

الشحات يعترف

واعترف الشحات عقب مباراة الإنتاج الحربي أمس بتلقيه عرضا رسميا من الإمارات، لكن اللاعب طلب أن يتم الحديث من جانب النادي الإماراتي مع إدارة الأهلي، لمعرفة رأيه في مسألة رحيله من عدمه، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي يكشف

عقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق خلال الأيام الماضية من أجل التحدث معه بشأن الأنباء المنتشرة مؤخراً حول تلقي اللاعب العديد من العروض الخارجية وأبرزها من الخليج، وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع حسين الشحات بخصوص هذا الأمر وطالبه بعدم الإلتفات لمثل هذه الأمور وعدم الاهتمام بتقارير الإعلام أو مفاوضات السماسرة.

وشدد عبد الحفيظ لحسين الشحات على تمسك الأهلي به وعدم التفريط فيه مهما كانت الإغراءات خاصة وأن الفريق لديه إرتباطات قوية الفترة المقبلة أبرزها كأس العالم للأندية بقطر، فيما نفى مسئولو الاهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تلقى النادي عرضاً رسمياً من الوحدة الاماراتي للتعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير الجاري.

الأهلي يوضح

وقال مسئولو الأهلي أن ما تردد في هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق فالنادي لم يتلقى عروضاً لضم الشحات من الأمارات أو غيرها كما أن النادي لا يرغب في الإستغناء عن الشحات أو أي لاعب أخر في الفريق ، ويرى مسئولو الاهلي أن الشحات من القوام الاساسي للفريق ولا يمكن الإستغناء عنه في الفترة المقبلة التى يتطلع فيها الأهلي لمواصلة رحلة البطولات التى حصدها الفريق الموسم الماضي بالفوز بالثلاثية التاريخية ، الدوري وأفريقيا وكأس مصر.

ويستعد الأهلي حاليا لملاقاة فريق البنك الأهلي يوم الأحد القادم في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز أمس علي الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف علي ملعب الأهلي we السلام.