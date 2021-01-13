صعود فريق دمياط للدور التمهيدي الثاني لكأس نصر

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الكروي الأول بنادي دمياط الرياضي بقيادة إبراهيم الولي المدير الفني للفريق والذي تولي المهمة خلفًا لعبد اللطيف الدوماني المدير الفني السابق للفريق على فريق أبو كبير بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب رأس البر ضمن مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر سجل أهداف فريق دمياط

والمباراة سمير نادر الوافد الجديد ٣اهداف هاتريك وأضاف أحمد سميح بلبولة الهدف الرابع من ضربة جزاء ويصعد فريق دمياط للدور التمهيدي الثاني للبطولة ويلتقي مع منتخب السويس.وكان فريق رأس البر بقيادة أيمن حواس المدير الفني قد نجح في الفوز علي فريق الرباط والأنوار البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما أمس علي ملعب نادي راس البر ضمن مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر سجل هدفي فريق راس البر كلا من احمد رزق وأيمن المغربي ليصعد فريق راس البر إلي الدور التمهيدي الثاني.



كما فاز فريق الشرقية علي فريق غزل دمياط بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب غزل دمياط ضمن مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر.

