منتخب مصر لليد يصل ستاد القاهرة لمواجهة تشيلي في افتتاحية المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت حافلة منتخب مصر لكرة اليد إلى ستاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة،وسيطرت حالة من التركيز الشديد على وجوه لاعبي المنتخب كما شهد

محيط ستاد القاهرة حالة من الاستنفار الأمني بجانب الإجراءات الاحترازية.

وخضع لاعبو منتخب مصر لقياس درجة الحرارة بجانب التعقيم الطبي

أثناء الدخول إلى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

ويفتتح المنتخب الوطني بطولة كأس العالم لكرة اليد أمام تشيلي مساء اليوم الأربعاء. ووصلت حافلة منتخب تشيلي إلى ستاد القاهرة بعد دخول لاعبي المنتخب الوطني إلى الصالة المغطاة.