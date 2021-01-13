محمد صلاح معلقًا على تنظيم مصر لمونديال اليد " فخور ببلدي"

ياسر رشاد - القاهرة - علق النجم المصري محمد صلاح، لعب ليفربول الحالي، و أحد أعمدة المنتخب المصري لكرة القدم، علي تنظيم مضر لبطولة كأس العالم لليد 2021.

وكتب محمد صلاح منذ قليل عبر صفحته الشخصية

بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك قائلا: " فخور ببلدي حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة اليد... أثق في تنظيم مشرف كعادتنا وأتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني".

ومن المقرلر أن تنطلق المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم لليد 2021، في نسخته الــ27، بين منتخبي مصر وتشيلى، في اللقاء الذي يجمع بينهما علي صالة ستاد القاهرة، في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات دور المجموعات من المونديال .