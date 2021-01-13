أحمد الأحمرخارج قائمة منتخب مصر لمواجهة تشيلى بإفتتاحية مونديال اليد 2021

ياسر رشاد - القاهرة - خرج أحمد الأحمر قائد المنتخب الوطني لكرة اليد من قائمة الفراعنة لخوض لقاء تشيلي مساء اليوم الأربعاء في افتتاح بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر.

وتعرض الأحمر لإصابة بسيطة وفضل الجهاز الفني بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو إراحة اللاعب.

واستبعد باروندو الرباعي أحمد الأحمر

وإسلام حسن وعبدالرحمن فيصل وأحمد سيسه.

ومن المقرر ان تبدأالمباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم لليد 2021، بين المنتخب المصري ونظيره التشيلي علي ملعب صالة ستاد القاهرة ، وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساءً.