بعثة المغرب لليد تصل مصر استعداداً للمشاركة في مونديال 2021

ياسر رشاد - القاهرة - وصل ظهر اليوم الأربعاء منتخب المغرب إلى فندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ 27.

وكان في استقبال البعثة بالفندق

وفدا من وزارة الصحة واللجنة المنظمة للبطولة ومرافقي الفرق وفريق طبي متخصص.

وعقب الوصول خضع جميع أفراد بعثة المغرب للمسحة الطبية ثم تم

عزلهم بغرف اقامتهم حتى وصول نتائج المسحات الطبية.

ومن المنتظر وصول نتائج المسحات غدا الخميس ليخوض المنتخب مباراتهم أمام الجزائر مساء نفس اليوم في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يصل اليوم الأربعاء أيضا منتخبات إسبانيا والبرازيل وبولندا.