حجازي يدعم منتخب اليد قبل خوض أولى مواجهات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - دعم أحمد حجازي مدافع منتخب مصر واتحاد جدة السعودي، الفراعنة قبل خوض أولى مواجهات بطولة مونديال العالم لكرة اليد والمقرر انطلاقته مساء اليوم الأربعاء. ويلتقي منتخب مصر مساء الليلة أمام تشيلي في المواجهة الافتتاحية على الصالة

المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

ونشر حجازي ، صورة لمنتخب الفراعنة لليد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب: «بالتوفيق لرجال منتخبنا الوطني لكرة اليد».

ويقع منتخب مصر لكرة اليد في مجموعة تضم كل من تشيلي والتشيك والسويد، علما بأنه هناك 32 منتخبا يتنافسون على اللقب في النسخة الـ 27 من البطولة.

جدير بالذكر أن حجازي منذ انضمامه لاتحاد جدة وهو يقدم عروض أكثر من رائعة على رأسها قيادته لفريقه للعب نهائي البطولة العربية أمام الرجاء.