تفاصيل تجديد عقد عمر السومة مع الأهلي السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن قمية تجديد عقد السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة.

وذكرت صحيفة " الرياضية " السعودية إلى أن عمر السومة سيحصل خلال عقده مع النادي الأهلي لمدة 3 سنوات نحو 10 مليون و650

ألف دولار أي ما يعادل 40 مليون ريال سعودي .واضافت التقارير الى ان الزيادة المالية في عقد السومة تبلغ نحو 750 ألف دولار بالإضافة إلى وجود بعض المميزات في عقد اللاعب التى تصل الى 3.8 مليون دولار في الموسم.وكانت إدارة نادي أهلي جدة أعلنت مساء أمس الثلاثاء تجديد عقد عمر السومة حتى 2024.يستضيف فريق أهلي جدة نظيره فريق الهلال يوم الجمعة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .ويحتل فريق أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.