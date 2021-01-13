بث مباشر | شاهد مباراة يوفنتوس وجنوى في كأس ايطاليا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “يوفنتوس وجنوى” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 13-1-2021 ضمن دور الـ16 من كأس ايطاليا.

ولم تحصل أي قناة في الشرق الأوسط ومنها بي إن سبورتس على حقوق بث كأس ايطاليا، ولكن ينقل بث مباشر مباراة اليوم بين “يوفنتوس وجنوى” على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية، بالإضافة إلى قناة الدوري الايطالي على موقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”.

وتقام مواجهة يوفنتوس وجنوى على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي تشيفي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

بعد خسارته الثقلية والمفاجئة أمام “فيورنتينا” بثلاثية نظيفة في الدوري الايطالي، عاد يوفنتوس ليحقق ثلاث انتصارات متتالية، إذ فاز على أودينيزي بنتيجة (4-1)، وبعدها على ميلان بنتيجة (3-1)، قبل ان ينتصر على ساسولو بنفس النتيجة أول أمس لحساب الجولة 17 من الدوري الايطالي.

وسيسعى يوفنتوس اليوم إلى مواصلة انتصاراته لإقصاء جنوى من كأس ايطاليا والتأهل إلى دور ربع النهائي لمواصلة مشوار إستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسمين.

على الجانب الآخر، يدخل نادي جنوى المباراة منشيًا بتحقيق الفوز على “بولونيا” لحساب الجولة 17 من الدوري الايطالي، ويتطلع إلى تحقيق المفاجئة بطرد يوفنتوس خارج البطولة التي حققها مرة واحدة في موسم 1936/1937.

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