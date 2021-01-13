فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الترجي والصفاقسي فى الدوري التونسي “كوارث النقاز تقتل المكشخ”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الترجي والصفاقسي فى الدوري التونسي، فى إحدي مباريات اليوم الاربعاء 13-1-2021 بالجولة الثامنة.

عرقل الصفاقسي الانطلاقة الناجحة للترجي في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري التونسي وألحق به الهزيمة الأولى في المسابقة هذا الموسم بالتغلب عليه 2 / صفر.

على استاد “الطيب المهيري” بمدينة صفاقس، عرقل الصفاقسي انطلاقة الترجي وألحق به الهزيمة الأولى في الموسم الحالي بالدوري التونسي ليرفع الصفاقسي رصيده إلى 13 نقطة وتجمد رصيد الترجي عند 16 نقطة في الصدارة.

وسجل وليد القروي وكينجسلي إيدو هدفي المباراة في الدقيقتين 36 و79، وأنهى الترجي المباراة بعشرة لاعبين فقط اثر طرد المدافع الجزائري عبد القادر بدران في الدقيقة 84 .

ودخل الفريقان سريعا في أجواء المباراة حيث شهدت الدقائق الأولى أداء حماسيا وسريعا منهما ، وتحول إلى بعض الخشونة أحيانا.

ولكن أيا من الفريقين لم ينجح في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الآخر لعدم التركيز في إنهاء الهجمات بالشكل المناسب أو للبسالة الدفاعية.

ونال أنيس بوجلبان المدير الفني للصفاقسي إنذارا في الدقيقة 13 للاحتجاج على التحكيم.

وفي الدقيقة 21، شن الصفاقسي هجمة سريعة منظمة أنهاها أشرف الحباسي بتسديدة من حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت خارج القائم على يمين حارس الترجي.

وفي المقابل، أحكم لاعبو الصفاقسي الرقابة على مفاتيح لعب الترجي ومنها حمدي النقاز والليبي حمدو الهوني ليحرم الفريق ضيفه من تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الصفاقسي.

وأسفرت محاولات الصفاقسي عن هدف التقدم بتوقيع وليد القروي في الدقيقة 36.

وجاء الخطأ اثر هجمة للصفاقسي وتمريرة عرضية لعبها محمد صولة من الناحية اليمنى وصلت للنقاز أمام مرماه ولكنه فضل الاحتفاظ بالكرة على إبعادها ، ولكن القروي استغل عدم التفاهم بين دفاع الترجي وحارس المرمى معز بن شريفية وخطف الكرة من أمام النقاز ووضعها في المرمى دون عناء.

وتصدى بن شريفية لفرصة خطيرة أخرى للصفاقسي في الدقيقة 42 اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها صولة بضربة رأس وهو على بعد خطوات من المرمى ولكن بن شريفية أمسك الكرة بثبات.

وباغت “كينجسلي إيدو” لاعب الصفاقسي حارس الترجي بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة مع بداية الوقت بدل الضائع لهذا الشوط ولكن بن شريفية تصدى لها ببراعة لينتهي الشوط بتقدم الصفاقسي بهدف نظيف.

واستهل الصفاقسي الشوط الثاني بهجمة خطيرة كادت تسفر عن الهدف الثاني حيث انطلق الفريق في هجمة منظمة سريعة ومرر إيدو الكرة إلى محمد علي منصر الذي سددها قوية من حدود منطقة الجزاء ولكن بن شريفية تصدى لها بصعوبة وأفلتت الكرة منه لكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة قبل متابعة إيدو.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية، وتصدى أيمن دحمان حارس مرمى الصفاقسي لهجمة خطيرة للترجي وأمسك الكرة من أمام حمدو الهوني.

وكثف الترجي ضغطه الهجومي لكنه اصطدم بالدفاع المتكتل والمنظم من الصفاقسي فيما اعتمد الصفاقسي على المرتدات السريعة.

وتصدى بن شريفية لتسديدة من إيدو في الدقيقة 65 ليحافظ على فرص فريقه في التعادل.

ووسط محاولات الترجي لتسجيل هدف التعادل، حسم الصفاقسي المباراة بهدف ثان سجله إيدو في الدقيقة 79 .

وجاء الهدف عندما ضغط اللاعب محمد صولة على دفاع الترجي في الناحية اليسرى حتى انتزع الكرة ولعبها عرضية لتمر من دفاع الترجي المتمركز بالخطأ وتصل إلى إيدو المتحفز أمام القائم البعيد فلم يجد صعوبة في تسديدها داخل المرمى.

وازداد وضع الترجي سوءا في الدقيقة 84 بطرد عبد القادر بدران للخشونة مع أشرف الحباسي.

ورغم هذا، لم يستسلم الترجي لليأس حيث واصل محاولاته وتصدى حارس الصفاقسي لفرصة خطيرة قبل أن يهدر الصفاقسي فرصة خطيرة عن طريق وليد القروي لينتهي اللقاء بفوز الصفاقسي بهدفين نظيفين.

إليكم فيديو اهداف المباراة

فيديو ملخص المباراة والاهداف

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