بث مباشر | مشاهدة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الانجليزي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر سيتي وبرايتون” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 13-1-2021 ضمن الجولة 18 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر سيتي وبرايتون” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون على ملعب “الاتحاد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “بول تيرني”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

عدل مانشستر سيتي مساره نحو المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الانجليزي بتحقيقه ثلاث انتصارات متتالية، إذ أصبح يمتلك في رصيده 29 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر “مانشستر يونايتد” مع إمتلاكه مباراتان مؤجلتان.

وعلى النقيض من المواسم الماضية، يمتلك مانشستر سيتي أقوى خط دفاع في الدوري الانجليزي حتى الآن، إذ استقبلت شباكه 13 هدف فقط، فيما سجل لاعبوه 24 هدف.

ويغيب عن مانشستر سيتي اليوم، المهاجم الدولي الارجنتيني “سيرجيو أجويرو” بسبب مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المدافع الاسباني “إيريك جارسيا” للإصابة.

في المقابل، لم يتذوق نادي برايتون طعم الفوز في آخر 8 مباريات في الدوري الانجليزي، حيث تعادل في 5 مناسبات، وتعرض للخسارة في 3 مواجهات، ورغم ذلك ما زال يتواجد في منطقة الأمان.

ويقبع برايتون في المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، وسجل لاعبوه النوارس 21 هدف، واسقبلت شباكه 28 هدف.

ويفتقد برايتون اليوم خدمات نجم خط الوسط المتألق، الدولي المالي “يفيس بيسوما” بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى “فلورين أندوني، كونولي، إيزكوديرو، طارق لامبتي وداني ويلبيك” للإصابة.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر كورة لايف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم

..