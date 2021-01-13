الكبار خارج السباق.. تعرف على  أعلى اللاعبين قيمةً في العالم حالياً 

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصِل قيمة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو التراجع، بسبب تقدمهما في العمر، في حين سيطر عدد من الشباب على قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم حالياً، وفقاً لأحدث تصنيف أعدّه مرصد CIES لكرة القدم.



بلغت قيمة ميسي 54.1 مليون يورو، في المركز الـ97، وذلك بالنظر إلى بلوغه 33 عاماً، إلى جانب اقتراب نهاية عقده مع برشلونة، حيث ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.



أما رونالدو الذي دخل عامه الـ36 فقد بلغت قيمته 47 مليون يورو فقط، وجاء في المركز الـ131.



وجاء الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد في المركز الأول ضمن أعلى اللاعبين قيمة.



وتصل قيمة راشفورد إلى 165 مليون يورو، علماً بأنه يبلغ من العمر 23 عاماً، وينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو/حزيران 2023.



وفي المركز الثاني جاء المهاجم النرويجي المميز إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني بـ152 مليون يورو.



وانضم هالاند، البالغ من العمر 20 عاماً، في يناير/كانون الثاني 2020، وينتهي عقد الطرفين في 2024، لكن من المتوقع أن يرحل قبل ذلك التاريخ، إذ يتردد أن ريال مدريد ينوي التعاقد مع اللاعب.

وحل المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول في المركز الثالث، بقيمة 151.6 مليون يورو، وينتهي عقده كذلك في يونيو/حزيران 2024.



وبالنظر إلى أرقامه المميزة وتأثيره الواضح على نتائج مانشستر يونايتد منذ انتقاله منذ عام جاء البرتغالي برونو فرنانديز في المركز الرابع، وبلغت قيمته 151.1 مليون يورو.



وتراجعت قيمة الموهبة الفرنسية كيليان مبابي إلى 149.4 مليون يورو، وقد يكون السبب وراء ذلك تراجع معدل أهدافه في الموسم الحالي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، علماً أن عقده ينتهي مع النادي في يونيو/حزيران 2022.



ولم يتوصل مبابي لاتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن تجديد عقده ويرتبط بالانتقال لريال مدريد هو الآخر، ويمكن أن تتم الصفقة الصيف المقبل، أو صيف 2022، مجاناً.



وفي المركز السادس جاء لاعب إنجليزي آخر وهو جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند، بقيمة 148.3 مليون يورو.



وكان سانشو محور الحديث في السوق الصيفي الماضي، بسبب سعي مانشستر يونايتد للتعاقد معه، لكن مغالاة النادي الألماني عرقلت إتمام الصفقة.



واحتل الشاب البرتغالي جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد المركز السابع ضمن أعلى اللاعبين قيمة، وبلغت قيمته 141.5 مليون يورو.



وشهدت قائمة أكثر اللاعبين قيمة تواجد الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني، حيث احتل المركز الثامن بقيمة 139.2 مليون يورو، بعد أدائه المميز الموسم الماضي مع النادي البافاري.



وجاء رحيم سترلينغ في المركز التاسع وبلغت قيمته 136.9 مليون يورو، وتبعه الألماني كاي هافيرتز نجم تشيلسي وتبلغ قيمته 136 مليون يورو.

المصدر: عربي بوست