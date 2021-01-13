الامارات | المصرية ميار شريف تكتب التاريخ في بطولة أستراليا المفتوحة

شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية ميار شريف تكتب التاريخ في بطولة أستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصحبت ميار شريف أول لاعبة مصرية تبلغ الدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة الكبرى للتنس، أولى بطولات الغراند سلام الأربع لهذا العام. وفازت ميار (24 عاماً) والمصنفة 128 عالمياً، في الدور التمهيدي الثالث والأخير المؤهل للمنافسات الرسمية على الصربية ألكساندرا كرونيتش، المصنفة 232 عالمياً، بواقع 6-1 و6-2.

وسيعد هذا ثاني ظهور لميار في البطولات الكبرى بعد مشاركتها العام الماضي في رولان غاروس.

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