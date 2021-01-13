شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: فخور ببلدي وأثق في تنظيم مشرف لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، فخره ببلاده، وذلك من أجل إستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

علق محمد صلاح على استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، من خلال حسابه على موقع فيس بوك:«فخور ببلدي حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة اليد ... أثق في تنظيم مشرف كعادتنا وأتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني».

وتنطلق بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، اليوم الأربعاء، بمواجهة المنتخب المصري لنظيره التشيلي.