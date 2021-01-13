شكرا لقرائتكم خبر عن فابينيو: صلاح لاعب كبير والشائعات أمر طبيعي نظرًا لمكانته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرازيلي فابينيو، نجم وسط ليفربول، أن الشائعات تطارد زميله محمد صلاح، لأنه من اللاعبين الكبار.

وانتشرت تقارير تفيد بأن صلاح قد يرحل عن ليفربول، بعدما أبدى إعجابه بريال مدريد وبرشلونة في مقابلة صحفية، الشهر الماضي.

وقال فابينيو في تصريحات لقناة «سكاي سبورتس»، «دائما ما ترتبط الشائعات باللاعبين الكبار، صلاح يلعب لليفربول، أحد أكبر الفرق في العالم، ومن الطبيعي أن يرتبط اسمه بفرق أخرى، صلاح سعيد جدا هنا، وسعيد بأدائه هذا الموسم، ويريد أن يكون الأفضل، ويريد مساعدة الفريق ويعمل بجد من أجل ذلك، كان هذا هو الحال دائما ولم يتغير على الإطلاق، يواصل تسجيل الأهداف، وهو ما اعتاد الجميع على رؤيته، في غرفة تغيير الملابس، يتحدث دائما مع الجميع ويطلق النكات، لا أراه متأثرا بأي شيء، وفي الحقيقة أنا لا أتابع الأخبار باستمرار، لذا لست متأكدا من أي شائعات، وكما قلت، اللاعبون الكبار يحاطون بشائعات الانتقال لأندية النخبة دائما».