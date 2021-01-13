شكرا لقرائتكم خبر عن سبورت: زيدان هو السبب الوحيد لبقاء إيسكو ومارسيلو فى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، هو السبب الوحيد في بقاء الثنائي إيسكو ومارسيلو مع الفريق حتى الآن، ويعد الثنائي أحد أفراد الجيل الذهبي للريال، والذي حقق 3 بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا، إلا أنهما فقدا بريقهما الذي كانا عليه.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فقد تراجع مستوى إيسكو ومارسيلو بشدة عقب نهائي دوري الأبطال في 2018، حيث فقدا مكانهما في التشكيل الأساسي للميرنجي، وهو ما دفع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، للتفكير في بيعهما خلال صيف 2019، قبل عودة زيدان.

وأوضحت الصحيفة، أن سبب تمسك زيدان باستمرار الثنائي، هو شعوره بأنه مدين لهما بما قدموه في ولايته الأولى ومساعدته على صناعة تاريخ مذهل، وقال زيدان في ديسمبر الماضي: «لن أنس أبدا كل ما قدماه لي، لكن عليهم أن يعملا بجد».

ويحاول إيسكو ومارسيلو حاليا استعادة ثقة زيدان، من خلال الأداء القوي في التدريبات، لكنهم يلقون صعوبة في المشاركة في ظل تألق كروس ومودريتش بالنسبة لإيسكو، وميندي بالنسبة لمارسيلو.

وأشار التقرير، إلى أنه تم طرح الثنائي في سوق الانتقالات من جديد، إلا أن زيدان لا يزال يعتمد عليهما، وسيقاوم قرار بيعهما.