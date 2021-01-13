شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر «كهربا».. اعرف السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي غضبه من اهدار محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الوسط المهاجم الفرص السهلة التي تسنح له امام المرمى خصوصا خلال مواجهة امس ا امام الإنتاج الحربي لتي انتهت بفوز الاحمر بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من الدوري الممتاز

من جانبه اكد بيتسو موسيماني، المدير الفني أن الفريق حقق أهدافه في ‏مباراة الإنتاج الحربي التي، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، بإضافة ثلاث نقاط جديدة وتسجيل أربعة أهداف لمواصلة المشوار ‏في المسابقة.‏