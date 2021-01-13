شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر «كهربا».. اعرف السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي غضبه من اهدار محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الوسط المهاجم الفرص السهلة التي تسنح له امام المرمى خصوصا خلال مواجهة امس ا امام الإنتاج الحربي لتي انتهت بفوز الاحمر بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من الدوري الممتاز
من جانبه اكد بيتسو موسيماني، المدير الفني أن الفريق حقق أهدافه في مباراة الإنتاج الحربي التي، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، بإضافة ثلاث نقاط جديدة وتسجيل أربعة أهداف لمواصلة المشوار في المسابقة.
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