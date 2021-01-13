شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول مشاركة ميسى أمام سوسيداد فى السوبر الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن شكوك تحيط بمشاركة ليونيل ميسي، قائد برشلونة، أمام ريال سوسيداد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فقد غادر فريق برشلونة إلى ملعب التدريبات، من أجل خوض مرانا تنشيطيا أخيرا، استعدادا لمباراة سوسيداد، باستثناء الثنائي ليونيل ميسي ورونالد أراوخو، وكان أراوخو قد تعرض للإصابة خلال مواجهة غرناطة الأخيرة بالليجا، لكنه تواجد مع الفريق في قرطبة، دون الكشف عن مصيره من المباراة.

أما بالنسبة لميسي، فقد طلب استبداله في الشوط الثاني من مباراة غرناطة أيضا، لكن برشلونة لم يعلن أي شيء يتعلق بإصابته، وشارك ميسي في تدريبات برشلونة، التي أقيمت أمس الثلاثاء، بشكل طبيعي، دون معرفة ما إذا كان تعرض للإصابة فيما بعد أم لا.