شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني" يرفض طلب "التخطيط" بإستبعاد "مروان" من المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي طلب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح إستبعاد مروان محسن مهاجم الفريق من قائمة المونديال التي ستشارك في كأس العالم للاندية المقرر إٌامتها خلال شهر فبراير المقبل ،وذلك من اجل قيد صلاح محسن لاعب الوسط المهاجم بدلا منه .

وتمسك المدير الفني بقيد مهاجم الفريق ليكون المهاجم الثالث بجوار محمد شريف ووالتر بواليا ،

وعلمت «المصري اليوم» ان المدير الفني يرى ان مروان محسن يتميز عن كلا من والتر بواليا ومحمد شريف بتحركاته خارج منطقة الجزاء وخبرته التي اكتسبها مع المشاركات المتعددة لفريقه أو المنتخب الوطني ،في الوقت الذي اعتبر المدير الفني ان كلا من والتر بواليا ومحمد شريف لايزال ينقصهما الخبرة الكافية التي تمكنه من الإعتماد عليهما خلال مواجهات المونديال.