شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات السلة» بالأهلي يواجه «الترام» في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض لفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء فريق الترام، ضمن منافسات بطولة الدوري.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية تحت قيادة المدير الفني علي هاشم.



وكان فريق سيدات السلة بالأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على فريق الجزيرة، بنتيجة 103-84، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.