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ناشئات سلة الأهلي يواجه «مدينة نصر» في نهائي منطقة القاهرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فريق ناشئات كرة السلة تحت 16 سنة بالأهلي، يواجه فريق نادي مدينة نصر، اليوم ضمن نهائي بطولة منطقة القاهرة.
وتقام المباراة على صالة جامعة حلوان، ويسعى الأهلي لتحقيق البطولة على حساب مدينة نصر، ومواصلة العروض القوية خلال هذا الموسم بعد تحقيق الفريق بطولة المرتبط.
كان فريق ناشئات الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الزهور، بنتيجة 68-53، ضمن نهائيات بطولة منطقة القاهرة.
يذكر أن فريق ناشئات السلة بالاهلي حقق بطولة المرتبط هذا الموسم على حساب فريق سبورتنج بعد الفوز عليه بنتيجة 67-32.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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