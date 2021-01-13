شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات سلة الأهلي يواجه «مدينة نصر» في نهائي منطقة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فريق ناشئات كرة السلة تحت 16 سنة بالأهلي، يواجه فريق نادي مدينة نصر، اليوم ضمن نهائي بطولة منطقة القاهرة.

وتقام المباراة على صالة جامعة حلوان، ويسعى الأهلي لتحقيق البطولة على حساب مدينة نصر، ومواصلة العروض القوية خلال هذا الموسم بعد تحقيق الفريق بطولة المرتبط.

كان فريق ناشئات الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الزهور، بنتيجة 68-53، ضمن نهائيات بطولة منطقة القاهرة.

يذكر أن فريق ناشئات السلة بالاهلي حقق بطولة المرتبط هذا الموسم على حساب فريق سبورتنج بعد الفوز عليه بنتيجة 67-32.